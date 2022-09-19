В многоквартирные дома Перми начали давать тепло

В квартиры пермяков идет долгожданное тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отопительный сезон в столице Прикамья стартовал 9 сентября. Сначала тепло дали в объекты социальной сферы, а с сегодняшнего дня батареи стали горячими в 387 домах. Остальные ждут своей очереди к подключению.

Напомним, запуск тепла в городе происходит поэтапно. Достижение оптимальных показателей в системе отопления достигается за две-три недели. С 15 сентября работают «горячие лини» по вопросам подачи тепла.

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