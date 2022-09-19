На Пермь надвигаются ливни с грозами

Гроза ожидается без града. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Грозовая ячейка, так следует звать-величать грозу, пришла к нам с Кировской области. Там синоптики вообще прогнозировали на сегодня торнадоопасную ситуацию, которая будет сохраняться до 23 часов по московскому времени. Если быть конкретными – ожидаются смерчи, крупный град и шквалистый ветер. Но пока, к счастью, прогнозы не оправдались.

В Пермь идет обычная гроза, без опасных вышеуказанных «подружек». Порывы ветра ожидаются до трех метров в секунду. Сильного похолодания после дождя не предвидится.

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