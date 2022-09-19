Канцелярия, посуда и текстиль за 1 рубль, скидки -30% на все для дома: празднуем День рождения «Галамарт» всю неделю

В этом году исполняется 13 лет, как народный магазин «Галамарт» радует своих покупателей обширным ассортиментом и доступными ценами. Традиционно свой День рождения федеральная франчайзинговая сеть празднует вместе со своими покупателями: каждый день с 17 по 24 сентября вас ждут новые выгодные акции и новые шок-цены на различные товары для дома. Объявляем праздничную неделю!

А теперь – к подробностям:

- 17 и 18 сентября – настоящий праздник для тех, кто еще не все купил для школы: акция «Второй товар за 1 рубль» на канцелярию! Блокноты и записные книжки, наборы для творчества, ручки, ластики, пеналы и даже рюкзаки – предложение действует на все.

- 19 сентября вас ждет скидка -30% на категории «Подарки», «Галантерея», «Фитнес и йога», а также ШОК-цена: колготки 70 den – всего за 49 рублей.

- 20 сентября – скидка -30% на инструменты, ароматизаторы для авто и аксессуары для туризма и рыбалки. Любители походов, акция как раз для вас: газовые горелки, ножи, светильники и прочее туристическое снаряжение можно будет взять по очень привлекательным ценам. ШОК-цена в этот день – дрель-шуруповерт за 699 рублей.

- 21 сентября станет настоящим праздником для детей: скидка -30% будет действовать на канцелярские товары и игрушки. Радиоуправляемые машинки, конструкторы, роботы, квадрокоптеры, куклы, игровые наборы – без подарка в этот день никто не уйдет! Не забудьте взять по ШОК-цене игрушечного пупса (399 рублей) или машинку (99 рублей).

- 22 сентября со скидкой -30% можно взять электротехнику или бытовую технику LEBEN, а по ШОК-цене – тостер всего за 199 рублей; чтобы утро всегда начиналось с сытных ароматных гренок.

- 23 сентября скидка -30% действует на ароматизаторы и хозтовары (берем про запас все, что может понадобиться дома), плюс - гладильная доска обойдется в 299 рублей, а стиральный порошок Ariel–в 189 рублей.

- 24 сентября вас ждет одна из самых популярных акций «Галамарта» - «Второй товар за 1 рубль» на посуду и текстиль! Для готовки – сковороды, казаны и сотейники, для сервировки – очаровательные фарфоровые наборы, блюда и салатники, ну а для дополнительного тепла и уюта холодной осенью – мягкие пледы и покрывала, в которые так приятно кутаться! По ШОК-цене в 999 рублей вас ждет надувная кровать Intex – идеально, если нужно быстро обустроить дополнительное спальное место, а также пригодится на даче и в походах.

Итак, День рождения у «Галамарта», а подарки ждут покупателей; заряжаемся хорошим настроением и не оставляем ни единого шанса осенней хандре: начинаем праздновать!

Телефон: 8 800 25 000 25

Сайт: www.galamart.ru

*Акции на разные товарные направления действуют в розничных магазинах «Галамарт» с 17 по 24 сентября 2022 г.