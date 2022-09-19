В Пермском крае из школы экстренно эвакуировались 270 детей

Фото из архива.

Сегодня в 17.02 минуты в дежурную часть МЧС г. Чайковского поступил звонок о задымлении в школе № 7. На место на 9 машинах выехал 41 пожарный.

До прибытия огнеборцев из школы самостоятельно эвакуировались 270 детей и 22 человека персонала. По приезде пожарные обнаружили на первом этаже здания незначительное задымление. Открытого огня не было.

Причины произошедшего устанавливаются.

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