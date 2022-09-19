Власти Пермского края ищут подрядчика для завершения проектирования сцены Пермского театра оперы и балета

Здание театра на эскизах напоминает пермский цирк.

Власти Пермского края ищут нового подрядчика для завершения проектирования сцены Пермского театра оперы и балета. Проект разрабатывался в рамках договора между краевыми властями и ООО «ВЕРНЕРЗОБЕКМОСКВА» (Werner Sobek, Arup и wHY) за счет внебюджетного финансирования. В связи с последними событиями в мире оно стало невозможно, поэтому чиновники ведут переговоры о завершении работ по проекту за счет краевого бюджета. Точная дата окончания проекта станет известна после определения подрядчика.

– Проект архитектурных решений новой сцены есть, также установлена "зона комплексного развития территории" в этом районе, - пояснили в пресс-службе краевого Минстроя. – Управление капитального строительства Пермского края ведет работы по проектированию внутриплощадочных сетей.

Уточним, ранее вышеуказанными работами занимался ООО «ГК Строй-Эксперт». Готовый проект компания должна была предоставить еще в январе 2020-го, но что-то пошло не так. В 2021 года власти расторгли госконтракт с организацией.

Напомним, новая сцена Пермского театра оперы и балета входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300», приуроченного к предстоящему юбилею столицы края. Ее возведут в микрорайоне Разгуляй. Дизайн предусматривает два центральных фасада – на ул. Ленина и обращенный к Каме. Внутри будет расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку. Новое здание сможет выполнять две функции – позволит артистами оперы и балета создавать проекты с использованием современных технологий, а также создаст новое уникальное пространство в историческом центре города.

Что касается сроков – изначально планировали завершить строительство к 2023 году, что в силу последних событий невозможно. Стоимость объекта также изменилась – выросла до 20 млрд рублей против заявленных в начале 10 млрд.

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