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Общество19 сентября 2022 12:51

Власти Пермского края ищут подрядчика для завершения проектирования сцены Пермского театра оперы и балета

Из-за этого сдвинулись и сроки строительства объекта
Екатерина Яганова
Здание театра на эскизах напоминает пермский цирк.

Здание театра на эскизах напоминает пермский цирк.

Власти Пермского края ищут нового подрядчика для завершения проектирования сцены Пермского театра оперы и балета. Проект разрабатывался в рамках договора между краевыми властями и ООО «ВЕРНЕРЗОБЕКМОСКВА» (Werner Sobek, Arup и wHY) за счет внебюджетного финансирования. В связи с последними событиями в мире оно стало невозможно, поэтому чиновники ведут переговоры о завершении работ по проекту за счет краевого бюджета. Точная дата окончания проекта станет известна после определения подрядчика.

– Проект архитектурных решений новой сцены есть, также установлена "зона комплексного развития территории" в этом районе, - пояснили в пресс-службе краевого Минстроя. – Управление капитального строительства Пермского края ведет работы по проектированию внутриплощадочных сетей.

Уточним, ранее вышеуказанными работами занимался ООО «ГК Строй-Эксперт». Готовый проект компания должна была предоставить еще в январе 2020-го, но что-то пошло не так. В 2021 года власти расторгли госконтракт с организацией.

Напомним, новая сцена Пермского театра оперы и балета входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300», приуроченного к предстоящему юбилею столицы края. Ее возведут в микрорайоне Разгуляй. Дизайн предусматривает два центральных фасада – на ул. Ленина и обращенный к Каме. Внутри будет расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку. Новое здание сможет выполнять две функции – позволит артистами оперы и балета создавать проекты с использованием современных технологий, а также создаст новое уникальное пространство в историческом центре города.

Что касается сроков – изначально планировали завершить строительство к 2023 году, что в силу последних событий невозможно. Стоимость объекта также изменилась – выросла до 20 млрд рублей против заявленных в начале 10 млрд.

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