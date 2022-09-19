Преумножить или сохранить? Какой вклад больше подходит именно вам

Фото: Сбер

Каждый, кто хоть раз открывал банковский вклад, знает, какое это ответственное дело, ведь размещая свои кровные в банке, хочется быть уверенным, что выбран самый выгодный и отвечающий всем запросам вариант. Рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы вложить средства именно так, как вы хотите.

Вклад - это денежный депозит в банке, который размещается на определенных условиях. Это самый простой способ вложения денежных средств. Существует множество вариантов вкладов, имеющих свои особенности. Делимся небольшим чек-листом, который поможет подобрать нужный вклад:

Для начала определитесь с целью, ради которой открываете вклад, что важнее преумножить или сохранить, чтобы лишний раз не потратиться вдруг на спонтанную покупку.

Также определитесь с валютой вклада. Например, такие вклады в СберБанке как "СберВклад", "СберВкладПрайм", "Промо Управляй", "Накопительный счет" и "Счет Активный возраст" можно открыть только в рублях.

Выберите срок, на который вы хотите открыть вклад: его можно открыть либо на определенный период, когда вы точно знаете, к какой дате вам могут потребоваться средства, или можно открыть бессрочный вклад, если вас срок не сдерживает. Но здесь нужно учитывать, что при таком виде вклада проценты бывают небольшими.

Определитесь, какие действия со средствами на вкладе, вы планируете совершать. Но чем больше операций с деньгами на вкладе будет совершаться, тем ниже доходность.

И самое главное, определитесь, когда вы хотите получить проценты. Если проценты, начисленные за прошедший период, добавляются к основной сумме вклада и на них начисляются проценты - это капитализация. Она бывает разной - ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной. Выгоднее - ежемесячная капитализация.

Конечно, важно и удобство вклада. Под этим понимаются способы - как его открыть, как пополнять, как снять часть денег, когда они вдруг потребуются. Понятно, что самый удобный вклад - это онлайн-вклад, открытый в мобильном приложении банка. Здесь даже в офис не нужно ходить, чтобы воспользоваться своими средствами. Например, в СберБанк Онлайн можно подключить СМС-оповещение, чтобы быть в курсе всех операций по вкладам, контролировать движение денег.

При открытии вклада всегда хочется, чтобы ставка была повыше. Как на это повлиять? Можно следить за спецпредложениями, которые банки запускают к праздничным датам. В Сбере, например, сейчас ставка по вкладу будет выше, если открыть его онлайн или если оформлена годовая подписка СберПрайм+.