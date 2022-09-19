Пенсия - это время брать от жизни максимум!

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Количество пенсионеров, предпочитающих получать пенсию в Сбербанке, с каждым годом стремительно растет, и это не удивительно, ведь для своих клиентов старшей возрастной группы банк предлагает целый ряд привлекательных условий. Каких именно? Давайте узнаем у самих представителей активного возраста – клиентов Сбера.

Нина Ильинична К., пенсионерка, г. Краснокамск:

"Я вышла на пенсию совсем недавно и, когда узнала, что получение пенсии возможно разными способами, решила детально изучить этот вопрос: проштудировала весь интернет, обратилась за консультацией к экспертам по пенсионной системе и, что скрывать, пообщалась с подругами. Была приятно удивлена, что даже не придется менять банк, к которому привыкла, потому что СберКарта для пенсионеров бесплатна в обслуживании, на остаток средств начисляют доход, а плюсом к пенсии можно деньги хранить на счете или вкладе "Активный возраст" с повышенным доходом. Ну и, конечно же, любимые бонусы "Спасибо", но ужеповышенные, при покупках в аптеках, магазинах и других социальных точках, позволяют здорово экономить".

Павел Константинович М., пенсионер, г. Березники:

"Я на пенсии уже почти 15 лет. Ветеран труда. С банками никогда дел не имел и всегда доверял только бумажным деньгам. Мне так спокойнее, потому что я их вижу. Однако недавно я вновь получил свою заслуженную пенсию и отправился домой на автобусе. Пока доставал проездной случайно выронил все деньги из кармана (осталась одна мелочь) и заметил только дома. Слава Богу, дети из Перми приезжают часто, помогли. Они же настояли на открытии карты для получения пенсии через Сбербанк. Очень быстро научился смотреть в телефоне свои доходы и расходы. А деньги приходят вне зависимости от погоды и самочувствия, очень удобно".

Ольга Матвеевна Б., пенсионерка, г. Пермь:

"Я искренне считаю, что пенсия - это действительно активный возраст, когда нужно брать от жизни максимум! Поэтому круглый год предпочитаю путешествовать по стране, экспериментировать в саду и самой водить авто. Естественно, банковская карта - моя палочка-выручалочка. Очень удобно, когда не зависишь от времени и места: могу внукам деньги переводить без комиссии, коммунальные платежи оплачивать из любой точки страны, счет "Активный возраст" позволяет моим деньгам работать, а не просто храниться. И все это бесплатно! Поэтому всем, кто чувствует себя молодым, советую оформить СберКарту и получать пенсию туда".