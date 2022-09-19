Как быть, если срочно нужны деньги? Делимся секретом.

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Каждый, хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда деньги нужны были срочно, прямо в моменте. Таких непредвиденных ситуаций много - внезапная болезнь близких, сломавшийся автомобиль, желание купить нужный товар, пока на него большие скидки. Хорошо, если свободная сумма денег есть. Неплохо, если вам готовы одолжить нужную сумму денег: друзья, родственники или просто знакомые. Но когда такие возможности отсутствуют, возникает вопрос «Что делать»?

Зарплатные клиенты Сбербанка, знают ответ, ведь только для них доступен сервис «Деньги до зарплаты». Идти никуда не нужно, потребуется только мобильное приложение. Деньги перечисляют мгновенно. Вернуть их можно будет в день зарплаты или немного позже. Этот сервис закроет вашу проблему при возникшем финансовом форс-мажоре.

Многие клиенты, получающие зарплату на карты Сбербанка, уже воспользовались данным предложением. Своими впечатлениями поделился пермяк Евгений Новиков:

"Уже больше десяти лет я получаю зарплату на карту Сбера, поэтому можно сказать, что с этим банком у меня давние отношения. Сейчас мы с супругой испытываем некоторые финансовые трудности – мы живем только на мою зарплату, т.к. она в декрете. Раньше постоянно перехватывал небольшие суммы "до получки" то у друзей, то у родителей. Как-то попросил в долг у брата, а он меня спрашивает: "А что ты в Сбере деньги не берешь?". Я сначала даже хотел возмутиться, что кредит предлагает взять из-за трех-то тысяч. Но он показал, как в интернет-банке можно найти «Деньги до зарплаты» (эта кнопка находится в разделе "Кредиты") и за несколько минут оформить нужную сумму. Теперь это наша палочка-выручалочка".