В Перми пройдет V Международный фестиваль Мартина МакДонаха

Фото предоставлено театром "У Моста"

Заглянуть в Ирландию в Перми

В Перми с 1 по 7 октября пройдет V Международный фестиваль Мартина МакДонаха. C 2014 раз в два года в первую неделю октября Пермь превращается в Ирландию – именно сюда, в театр «У Моста», приезжают театральные команды со всего мира, чтобы показать друг другу и зрителям свои трактовки удивительных пьес Мартина МакДонаха. За четыре фестиваля это уже 22 страны-участницы и 77 разнообразных версий спектаклей!

На юбилейном фестивале организаторы ожидают легендарный МХТ им. А.П. Чехова, Новосибирский театр кукол, Кинешемский драматический театр им. Н Островского, Новокузнецкий драматический театр и оригинальный театр «Кот» из Воронежа. Гостями фестиваля станут театры из Белоруссии и Казахстана.

«У Моста» не скупится

Фото предоставлено театром "У Моста"

Свои постановки знаменитый театр «У Моста» показывает вне фестивальной программы, но это настоящий подарок для зрителя. Не случайно стартует V МакДонахФест новой постановкой театра «У Моста» — спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада». Древнеирландская комедия по пьесе ирландского драматурга Джона Синга весьма необычна, но те, кто видел постановки по пьесам Мартина МакДонаха, легко узнают в новых героях хорошо знакомые черты. Ирландский черный юмор, ирландские крепкие напитки и ирландские национальные танцы — все присутствует в этой комедии. И, разумеется, зрителя ждет абсолютно непредсказуемый финал.

Куклы для людей

Фото предоставлено театром "У Моста"

Также впервые на V фестивале языком МакДонаха будут говорить куклы. Новосибирский областной театр кукол привезет свою «Королеву красоты из Линейна». Это первый в мире кукольный спектакль по пьесе МакДонаха, который стал открытием новой грани драматургии МакДонаха и уже получил несколько наград на различных фестивалях. Эта «Королева», поставленная в жанре split-драма-фарс разрывает в клочья все милые стереотипы, связанные именно с кукольным театром.

Международный фестиваль Мартина МакДонаха ждет зрителей, экспертов и критиков – это один из немногих фестивалей, где зрители и все желающие могут участвовать в обсуждениях, мастер-классах и встречах с труппами театров.

И конечно, традиционно перед фестивалем пройдет Парад рыжих – осень в Перми раз в два года чисто ирландская!

Подробнее о фестивале на канале VK.

Билеты по тел: +7 (342) 237 52 55 или онлайн на сайте театра.