Мэр Перми Алексей Дёмкин проинспектировал строительство бассейна на улице Гашкова

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин посетил строящийся бассейн на улице Гашкова в Орджоникидзевском районе города. Подробностями инспекции мэр поделился в своем Telegram-канале.

В ходе рабочего выезда глава города пообщался с подрядчиком и проконтролировал ход выполнения работ.

«В прошлый раз был тут в начале августа, разница очевидна. Подрядчик почти завершил кладку наружных стен и кровли, идут внутренние отделочные работы. Стартовало благоустройство прилегающей территории. Подрядчику ставится задача до конца года завершить строительные работы», - делится глава Перми.

Скоро на объекте начнутся работы по гидроизоляции чаш бассейнов, а также монтажу системы водоподготовки.

Отметим, каждый год в Перми увеличивается количество детских садов, школ и спортивных объектов. Ранее в Перми уже открыли 2 новых муниципальных бассейна, сейчас строится еще один по адресу: улица Гашкова, 20а в микрорайоне Вышка-2. В современном трехэтажном здании площадью 4 500 квадратов появятся плавательный и развлекательный бассейны, тренажерный зал, зал единоборств и сауна.

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