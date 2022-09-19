Фото: МЧС Пермского края.

В начале новых суток 18 сентября в дежурную часть МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о крупном пожаре в жилом доме на ул. Бумажников в Соликамске. К месту чрезвычайного происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 24 человек личного состава и восьми единиц техники.

«На месте удалось установить, что площадь очага загорания составляет 120 квадратных метров. До прибытия подразделений МЧС из горящего дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, спасен один человек. Провести локализацию пожара удалось 00:36, ликвидировать горение в 01:02. В результате произошедшего пожара есть один травмированный, жертв нет», - сообщили в краевом МЧС.

За прошедшие сутки 18 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 4 пожара в Перми; 2 пожара - в Соликамском округе; по 1 пожару - в Губахинском, Березниковском, Добрянском, Бардымском и Кишертском округах, Пермском районе.

Очагами 12 загораний стали: частный жилой дом - в Свердловском районе Перми; бани - в Очерском и Добрянском округах, Дзержинском районе Перми; многоквартирный жилой дом - в Соликамском округе; конюшня - в Бардымском округе; бесхозное строение в Орджоникидзевском районе Перми; автомобиль - в Пермском районе.

«Погибших на пожарах 18 сентября не обнаружено. К сожалению, получили травмы различной степени тяжести пять человек. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили тревожную информацию в МЧС Пермского края.

За прошедшие сутки 18 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 18 сентября 2022 года на территории региона 149 профилактическими группами в составе 330 человек осуществлено 1134 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1822 человек, распространено 1291 памятка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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