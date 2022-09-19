Строительство кладбища «Восточное» в Перми хотят завершить до 2024 года

Фото: Архив "КП"

В Перми строительство кладбища «Восточное» планируют завершить до 2024 года. А ввести в эксплуатацию крематорий, с учетом социальной важности, власти Перми намерены в 2023 году.

Как сообщили «КП-Пермь» в МКУ «Пермблагоустройство», согласно разработанному проекту строительство кладбища Восточное и крематория должно завершиться к 2024 году. Однако учитывая социальную важность крематория, есть планы завершить его строительство к 2023 году.

Открыться кладбище «Восточное» должно на Сылвенском тракте, 15 в Мотовилихе. Площадь погоста, подготовленная под погребение - 20,7 гектаров.

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