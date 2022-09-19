Прикамские зрители увидели премьеру нового циркового шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

В минувшие выходные в Пермском цирке состоялась долгожданная премьера - зрителям представили новое цирковое шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» - «Бурлеск».

Оно было создано на основе номеров, завоевавших на Международном цирковом фестивале в Монако высшую награду в мире цирка - «Золотого Клоуна». А уникальному номеру с групповой трансформацией «Фаберже» стоя аплодировала сама принцесса Стефания и вся княжеская семья.

И все это увидели пермяки!

Три часа продолжалось это удивительное красочное шоу. Артисты в великолепных костюмах, созданных талантливыми дизайнерами, впечатляющие световые эффекты, чарующая музыка, веселые шутки клоуна, головокружительные пируэты воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, джигиты-обезьянки на зебрах и вальсирующий Пегас – и это лишь малая часть новой программы. Зрители следили за происходящим, затаив дыхание.

Ставшая легендарной групповая трансформация «Фаберже» вызывает чувство изумленного восхищения. В манеже 6 точных копий известных ювелирных украшений Карла Фаберже. За номер артисты более 10 раз меняют костюмы. Это выступление требует отличной подготовки, чтобы все было синхронно с точностью до секунды.

А под конец представления из-под купола цирка пошел настоящий дождь – он лился на пару воздушных гимнастов, которые исполняли пленительный номер «Погружаясь в любовь» совершенно без страховки.

Гастроли нового грандиозного шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» продлятся в Перми всего 1 месяц – артисты параллельно с выступлениями готовятся к международным цирковым фестивалям, которые состоятся этой осенью в Саратове и Санкт-Петербурге. Так что – спешите увидеть! Только до 16 октября в Пермском цирке!

Воздушные гимнасты, которые исполнили номер "Погружаясь в любовь", и в жизни являются прекрасной парой. Фото: Альфина Шахманова.

НАША СПРАВКА

Представления до 16 октября будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.

Билеты от 800 до 2500 рублей. Маленьким зрителям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

Билеты онлайн можно приобрести на сайтах:

www.circus-perm.ru

www.royalcircus.ru

8 (342) 260–47–70