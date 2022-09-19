Авиакомпания «Икар» получила допуск на рейсы из Перми в Минск

Фото: gdetut.by
Авиакомпания «Икар» сможет выполнять рейсы между Пермью и столицей Беларуси – городом Минск. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Частота полетов – шесть раз в неделю. Напомним, что получение допуска не является гарантом того, что полеты будут выполняться. Окончательное решение принимает авиакомпания.
Ранее вопросом открытия прямых авиарейсов между Пермью и Минском озадачились краевые власти. Об этом летом рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.
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