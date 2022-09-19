Жертвами пожара на юге Прикамья стали два человека

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту смертельного пожара на юге региона – в городе Чернушка. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Пожар, напомним, произошел сегодня в четыре утра по улице Розы Люксембург. Там горел деревянный дом и пристрой на площади 70 квадратов.

Как поделились в СК, жертвами пожара стали два человека – 46-летний мужчина и 39-летняя женщина.

«Проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, а также устанавливаются возможные очевидцы. Также выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть мужчины и женщины наступила от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле погибших не обнаружено», - поделились в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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