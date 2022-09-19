В Перми остановка «Кинотеатр «Кристалл» возвращается в прежний режим работы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми остановка транспорта «Кинотеатр «Кристалл» возвращается на прежнее место. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.

Теперь автобусы №1 и №60 в направлении Комсомольской площади производят посадку у Пермского строительного колледжа. Другие маршруты продолжат останавливаться у дома №55 по Комсомольскому проспекту.

Временное объединение остановок было связано с проведением ремонтных работ на Комсомольском проспекте.

Напомним, что актуальное расписание, а также маршруты следования и движение транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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