Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 7:26

В Перми остановка «Кинотеатр «Кристалл» возвращается в прежний режим работы

Теперь автобусы №1 и №60 останавливаются у Строительного колледжа
Григорий СЕРЕДКИН
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми остановка транспорта «Кинотеатр «Кристалл» возвращается на прежнее место. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.

Теперь автобусы №1 и №60 в направлении Комсомольской площади производят посадку у Пермского строительного колледжа. Другие маршруты продолжат останавливаться у дома №55 по Комсомольскому проспекту.

Временное объединение остановок было связано с проведением ремонтных работ на Комсомольском проспекте.

Напомним, что актуальное расписание, а также маршруты следования и движение транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru