Предприятия оборонно-промышленного комплекса Прикамья переходят на круглосуточную работу

Пермский пороховой завод. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые предприятия Прикамья из сферы оборонно-промышленного комплекса частично переходят на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Так, в три смены работают теперь некоторые производственные участки ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Это дочерняя компания ПАО «Мотовилихинские заводы». Похожая ситуация происходит и на Пермском пороховом заводе.

Смена графика работы на данных предприятиях связана с выполнением гособоронзаказа, пишет издание.

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