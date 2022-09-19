Предприятия оборонно-промышленного комплекса Прикамья переходят на круглосуточную работу

Пермский пороховой завод.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Некоторые предприятия Прикамья из сферы оборонно-промышленного комплекса частично переходят на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Так, в три смены работают теперь некоторые производственные участки ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Это дочерняя компания ПАО «Мотовилихинские заводы». Похожая ситуация происходит и на Пермском пороховом заводе.
Смена графика работы на данных предприятиях связана с выполнением гособоронзаказа, пишет издание.
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