Осенние цены на газоблоки от ПЗСП

Фото: ПЗСП

АО «ПЗСП» с сентября установил новые цены на газобетонные блоки. Также для покупателей остается возможность получить доставку блоков в подарок.

Газобетонные блоки от ПЗСП – это надежный, прочный, но одновременно легкий и экологически чистый строительный материал. Построенное из него здание «дышит», при этом газобетонные блоки не горят, а при нагревании не выделяют вредных веществ. Материал на 50% легче кирпича, а один блок занимает объем, на который требуется 13 кирпичей.

Теперь стеновой блок (под раствор) можно приобрести за 4 404 руб. за кубометр, а сотаблок (под клей) - за 4 602 руб. за кубометр.

Продолжается и действие акции по бесплатной доставке приобретенных блоков, но ее условия изменены. Доставка в подарок предоставляется на расстояние до 70 км при полной загрузке автомобиля - 22 поддона газоблоков.*

Если покупателя интересует доставка на большее расстояние, условия нужно уточнить в офисе продаж на ул. Докучаева, 31 или по тел. +7 (342) 273-04-63.

На сайте можно рассчитать необходимый объем блоков под конкретные параметры дома, провести расчёт стоимости, подобрать и приобрести сопутствующие материалы для строительства, а также получить полезные советы и консультации.

Осенние цены – очень привлекательны, а в сочетании с акцией по бесплатной доставке строительство дома становится еще более выгодным и быстрым. Успейте построить дом своей мечты вместе с ПЗСП!

* Действие других акций на данный момент остановлено.