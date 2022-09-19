В Перми в районе КамГЭС засняли лису

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В микрорайоне Гайва местная жительница сняла дикую лису. Видео она опубликовала в местных соцсетях.
Животное запечатлели вечером, когда наступила темнота. Пышнохвостая лиса пробегала по парку, то останавливаясь, то снова продолжая движение.
Напомним, ранее в том же районе заметили серых цапель. Птицы остановились на окраине нашего города по пути на юг.
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