В Перми в районе КамГЭС засняли лису

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В микрорайоне Гайва местная жительница сняла дикую лису. Видео она опубликовала в местных соцсетях.

Животное запечатлели вечером, когда наступила темнота. Пышнохвостая лиса пробегала по парку, то останавливаясь, то снова продолжая движение.

Напомним, ранее в том же районе заметили серых цапель. Птицы остановились на окраине нашего города по пути на юг.

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