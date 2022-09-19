На юге Прикамья сегодня может потеплеть до +27 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На юге Пермского края сегодня может потеплеть до +27 градусов. Прогнозом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Дело в том, что через южную половину Прикамья прошел теплый фронт юго-западного циклона. Его центр сейчас находится западнее Москвы. Начинается вынос тропического воздуха на Урал.

«На юге края уже проясняет и температура воздуха начинает рост. Днем здесь возможно потепление до +25...+27 градусов. Воздушная масса, распространяющаяся из района Каспия, имеет температуру на изобарической поверхности 850 гПа до +16 градусов - если бы не облачность и короткий световой день, то у земли воздух в таких условиях прогрелся бы до +30 градусов», - делятся ученые.

Напомним, наступившая неделя, по прогнозам синоптиков, порадует жителей и гостей Прикамья теплой осенней погодой.

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