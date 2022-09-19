«Молот» одержал выездную победу над «Рязанью»

Фото: ХК "Молот"

ХК «Молот» из Прикамья одержал выездную победу в Рязани. Со счетом 5:2 наши хоккеисты одолели местный одноименный клуб. Игра состоялась вчера вечером.

Повели молотобойцы только во втором периоде. Счет открыли Константин Пархоменко и Алексей Шубин. В начале третьего периода хозяева счет сравняли, однако в самом конце финальной игровой трети пермяки забросили сразу три шайбы и увезли из Рязани победу. Отличились снова Шубин и Пархоменко, финальную шайбу организовал Денис Цыганов – 5:2.

Следующий матч «Молот» снова проведет на выезде. Соперник – пензенский «Дизель». Игра состоится завтра. И станет седьмой для нашей команды в новом сезоне.

После победы «Молот» разместился на 8 месте турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. Отставание от первой строчки – всего два очка.

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