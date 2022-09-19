На юге Прикамья произошел смертельный пожар в деревянном доме

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

На юге Пермского края в городе Чернушка произошел серьезный пожар. Там горел жилой дом, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Возгорание случилось сегодня около 04:00 утра по местному времени. Горящий дом находился по улицу Розы Люксембург. К месту возникновения пожара прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 23 человек личного состава и семи единиц техники.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят деревянно-рубленный жилой дом и его кирпичный пристрой. Площадь пожара составила 70 квадратов.

Ликвидировать огонь удалось за минуту. Причины пожара устанавливаются.

По предварительной информации, есть погибшие.

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