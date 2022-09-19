В Прикамье на неделе потеплеет до +24 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидается очень теплая неделя. Приятным прогнозом делится проект «Метеоролог и я». Количество осадков будет в пределах нормы, а средняя температура воздуха на 4-6 градусов превысит норму климатическую.

Сегодня по краю воздух прогреется до +19…+24 градусов. Во вторник будет в районе +16…+21 градуса. В среду и четверг днем будет около +14…+19 градусов, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха днем в пятницу составит порядка +15…+20 градусов. Предварительно, в выходные погода существенно не изменится.

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