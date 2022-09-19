Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 информирует о плотном движении транспорта в Мотовилихе на ул. Мостовой от ул. Московской в сторону пересечения с ул. Фокинской, а также ул. Огородникова от ул. Кузнецкой в сторону ул. Ленинградской.

Есть затруднения при движении на ул. Гашкова при движении к перекрестку с ул. Соликамской.

Традиционно плотное движение на перекрестке ул. Старцева и ул. Лихвинской при движении в сторону «Авторадио», а также на ул. Уинской ближе к перекрестку с ул. Грибоедова.

В Балатово наибольшая загруженность дороги на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо» при круговом движении, на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную от Нестюковского тракта.

Плотное движение сервис «Яндекс Пробки» в Перми показывает на ул. Стахановской на участке от ул. Баумана в сторону ш. Космонавтов, а также на ул. Карпинского ближе к перекрестку с ул. Стахановской.

В Дзержинском районе первое затруднение в движении у ДКЖ при выезде со стороны Паркового на ул. Локомотивную.

Плотное движение транспорта на участке ул. Якутской ближе к Сосновому бору в сторону центра. Такая же ситуация на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад», на ул. Белинского у «Башни смерти».

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

Дорожная ситуация в Перми оценивается в 2 балла.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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