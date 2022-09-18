Фото: Людмила Ёлтышева/ВКонтакте

В воскресенье, 18 сентября, в Саду камней в Перми прошел митинг против транспортной реформы. Он был заранее согласован с городской администрацией. По словам организаторов, в протестной акции приняли участие около 100 человек.

Митингующие требовали отставки городских чиновников, отвечающих за работу общественного транспорта, высказывали возмущение по поводу повышения стоимости проезда, отмены бесплатных пересадок и требовали вернуть ряд автобусов на прежние маршруты.

Участница инициативной группы Людмила Елтышева поблагодарила пришедших на митинг пермяков за поддержку и отметила, что акция против транспортной реформы состоялась несмотря ни на что.

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