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Общество18 сентября 2022 16:03

Утро 19 сентября в Пермском крае начнется с дождей, а днем резко потеплеет

Воздух может прогреться до +25 градусов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» опубликовал прогноз погоды на 19 сентября.

По данным специалиста, ночью и утром по южным и центральным районам края ожидаются дожди, на юге возможны грозы, но уже днем начнется резкое потепление до +22....+24 градусов на большей части региона и +25 на юге.

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