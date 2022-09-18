В спецоперации на Украине погиб сапер из Пермского края

Фото: администрации Чусовского городского округа
В специальной военной операции на Украине погиб 27-летний житель Чусового Александр Вшивцев. Об этом сообщает администрация Чусовского городского округа.
Александр родился в Чусовом в 1985 году. Служил по контракту сапером в мотострелковом полку. Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу.
- Выражаем глубокое соболезнование маме и родственникам, Александр навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России. Вечная память нашему герою и настоящему патриоту, - сообщили в администрации Чусовского городского округа.
Александр Вшивцев награжден орденом Мужества посмертно.
"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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