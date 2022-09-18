В Перми парочка занялась любовью в кустах рядом со школой

Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП Пермь/ВКонтакте

В социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой влюбленная парочка придается любовным утехам на улице. По словам автора ролика, все происходило в кустах возле школы №120.

Пермяки не оценили наблюдательность автора видеозаписи, также не разделили и его возмущение, посоветовав ему меньше ходить по кустам:

"А вы сами чего по кустам шарахаетесь?", "Никогда бы не стала снимать такое и тем более выкладывать на обозрение", "Ну приспичило им, пусть наслаждаются!" - писали в соцсетях пермяки.

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