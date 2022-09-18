В забеге «Кросс нации» приняли участие почти 13 тысяч жителей Пермского края

Фото: Министерство физической культуры и спорта Прикамья

Почти 13 тысяч жителей Пермского края приняли участие во Всероссийском спортивном забеге «Кросс нации». В этом году соревнования одновременно прошли в 43 муниципалитетах региона.

Как сообщают в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Прикамья, самый массовый забег состоялся в Перми на лыжной базе «Динамо». Он объединил почти 5 тысяч участников, которые оспаривали звания сильнейших на 4 дистанциях.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Прикамья

Напомним, в программе «Кросса нации» было четыре дистанции:

- 1 км – для девочек и мальчиков 2013 года рождения и младше;

- 2 км – для всех желающих;

- 4 км – для девушек и юношей 2003 года рождения и младше;

- 6 км – для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.

О результатах забега пока не сообщается.

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