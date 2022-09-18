«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны пермским автовладельцам

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По данным опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), большинству пермских водителей интересны автомаркетплейсы, если на таких площадках они получат полный спектр дистанционных услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля. Самыми полезными сервисами автолюбители назвали покупку, онлайн-подбор и продажу машины.

Большинство автовладельцев в Перми признались, что хотели бы получать в одном месте весь спектр автомобильных услуг: 84% опрошенных интересны автомаркетплейсы с дистанционным форматом обслуживания. В пятерке наиболее популярных онлайн-сервисов опрошенные назвали: покупку (73%), онлайн-подбор (45%), продажу автомобиля (41%), трейд-ин (39%) и оценку ТС (38%).

В топ-10 также вошли услуги автострахования (37%), рассрочки при покупке авто (32%), кредитования (30%), продажи запчастей, расходных материалов и аксессуаров (29%), бронирования автомобиля у дилера (27%). Продажа машины при этом оказалась наиболее актуальной услугой для мужчин (75%). Женщины, в свою очередь, чаще отмечали оценку (46%) и онлайн-подбор (45%) транспортного средства.

Менее востребованными у пермских автолюбителей оказались: выездной тест-драйв (26%), онлайн-запись на сервис (СТО, мойка, замена шин, уход за автомобилем) и доставка автомобиля (по 17%), оплата штрафов (10%), автоломбард и оформление таких сервисных опций, как помощь на дороге или продленная гарантия (по 7%), автоподписка и аренда автомобиля (по 5%).

Молодые люди (до 35 лет) чаще отмечали дистанционные и сопутствующие выбору автомобиля сервисы: онлайн-подбор (48%), выездной тест-драйв (34%), онлайн-запись на сервис (26%). Водители в возрасте 46-55 лет выбирали услуги, связанные с покупкой владением авто: оценку имеющегося автомобиля (46%), трейд-ин и рассрочку при покупке ТС (37%), кредитование – 35%, продажу запчастей и расходников (27%). И, наконец, представители старшего поколения (55+) чаще прочих интересовались гарантированными опциями, к примеру, бронированием автомобиля у дилера (35%) или покупкой услуги помощи на дороге.