В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 1962 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 1962 человека. Традиционно больше всего заболевших в Перми - 1176 человек. За последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».

- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 6 ранговое место среди субъектов РФ и 2 место в ПФО, - добавили в Роспотребнадзоре.

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