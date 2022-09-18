В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 1962 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 1962 человека. Традиционно больше всего заболевших в Перми - 1176 человек. За последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».
- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 6 ранговое место среди субъектов РФ и 2 место в ПФО, - добавили в Роспотребнадзоре.
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