В центре Перми иномарка насмерть сбила водителя электросамоката

Фото: Госавтоинспекция Прикамья/Telegram

Смертельная авария произошла на улице Ленина в субботу, 17 сентября. "ТК Рифей" со ссылкой на краевого ГИБДД сообщает, что около 4 часов ночи по центральной улице города ехал 37-летний водитель Volkswagen Polo. В районе дома №96 по улице Ленина он сбил 32-летнего мужчину на маломощном самокате. В результате аварии последний получил травмы, не совместимые с жизнью.

В ГИБДД добавляют, что электросамокатчик ехал по встречной полосе. По факту произошедшего проводится проверка.

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