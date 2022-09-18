В Пермском крае водитель автомобиля гнал медведя по ночной трассе

Фото: скриншот видео паблика Мой город - Пермь/ВКонтакте

В паблике "Мой город - Пермь" ВКонтакте опубликовали видеоролик, снятый в Верещагинском районе Прикамья. На кадрах видно, как по ночной трассе медведь сверкая пятками удирает от едущей за ним машины. Судя по всему, косолапый сам выбежал на дорогу, а когда увидел машину, то сильно испугался и бросился бежать. В салоне при этом звучит весьма соответствующая происходящему музыка, а водитель активно комментирует видео и пытается разговаривать с косолапым.

"Не уходит с дороги, прямо перед машиной бежит, гальки летят прямо в лобовое. 30 километров в час бежит, устал, мишка, устал, убегай, беги в лес, молодец", - комментировал водитель.

В конце ролика косолапый все же свернул в лес и под комплименты водителя скрылся в темноте. Тем временем у пермяков данное видео вызвало весьма противоречивые чувства. Одни обвиняли водителя в издевательстве над зверем, другие, наоборот, защищали.

"Боже, у него же стресс, зачем столько времени гнать мишку?" "Бедный мишка. Так нельзя, он же не может выйти из света фар. Это издевательство", "Ну пробежал он 3-4 км. Не шугали его, не кидали в него камнями. Для него это нормальная нагрузка. Столько зоозащитников. Лучше бы меньше мусорили, природе больше пользы бы было", "Ограждение закончилось - и спокойно свернул в лес. Как же мы скоры на осуждение, даже не разобравшись, не досмотрев до конца".

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