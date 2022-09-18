Пожарные спасли человека из горящего дома в Пермском крае

Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

Ночью 18 сентября в Соликамске загорелся жилой дом на улице Бумажников. Когда на место приехали огнеборцы, дом уже полностью был объят огнем - пожар охватил строение на площади 120 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермском краю, 12 человек эвакуировались самостоятельно, одного спасли пожарные, также один человек получил травмы.

Потушить огонь удалось в 01.02. Сейчас устанавливаются причины пожара.

В главном управлении краевого МЧС напоминают жителям региона, чтобы они были внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдали требования пожарной безопасности.

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