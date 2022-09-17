Дорожное движение в Перми. Фото: Павел Шатров

Снижение уровня аварийности ведется за счет системной работы по повышению безопасности дорожного движения.

«За последние четыре года в Перми удалось добиться значительного снижения количества мест концентрации ДТП: если в 2018 году было зафиксировано 38 опасных участков, то в 2021 году всего 8 мест», - привели статистические данный в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»,.

Снижение уровня аварийности на пермских дорогах происходит за счет комплекса мер по изменению организации дорожного движения, включая режимы работы светофорных объектов, установку новых светофорных объектов и средств автоматической фотовидеофиксации нарушений.

В настоящее время в Перми продолжается модернизация и установка «звуковых» светофорных объектов, их доля на улицах города составляет более 85%.

Кроме того, применяются экспериментальные технические средства организации дорожного движения. У школы на улице Глеба Успенского, на улице Лебедева и улице Дружбы появились проекционные пешеходные переходы, что позволяет пешеходам видеть разметку в темное время суток.

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