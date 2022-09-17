Фото: Свердловская железная дорога.

В целях повышения безопасности в зоне движения поездов Свердловская железная дорога приступила к строительству современного пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Кордон в Пермский крае.

Как пояснили в СвЖД, одноуровневый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он будет оснащен автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда; системой освещения.

«Чтобы пешеходы успевали оценить ситуацию, на подходах к переходу будут сделаны накопительные площадки с направляющими ограждениями, для удобного пересечения путей уложен резинокордовый настил», - дополнили в пресс-службе СвЖД.

В настоящее время уже подготовлена территория, отведенная под переход, идет прокладка кабельных линий и возведение накопительных площадок.

Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru