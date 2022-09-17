Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

В элитном женском дивизионе России стартовал второй этап розыгрыша. По итогам кругового предварительного этапа чемпионата страны четыре лучших команды будут бороться за распределение призовых мест. В их число вошли столичные ЦСКА и «Локомотив», «Ростов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Пермская «Звезда-2005» проводит свой худший сезон в клубной истории. По итогам предварительного этапа, «звездочкам» предстоит оспаривать 5-10-е места.

В первом туре мини-турнира «Звезда-2005» уступила в гостях «Краснодару» - 1:2. Пермячки первыми открыли счет на 36-й минуте матча – отличилась Ксения Шахова. После перерыва футболистки «Краснодара» не только отыгрались, но и сумели вырвать победу уже в компенсированное время – 2:1. В составе победителей голы провели: Севиндж Жафарзаде и Полина Органова.

«Звезда-2005» в турнирной таблице розыгрыша чемпионата России по футболу среди женщин занимает предпоследнее, девятое, место. Во втором туре 23 сентября «звездочки» на своем поле будут принимать красноярский «Енисей». (0+)

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