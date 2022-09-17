ДТП на ул. Ленина в Перми. Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекция Прикамья

По сообщению пресс-службы отдела ГИБДД по городу Перми, ДТП со смертельным исходом произошло в 04:00, когда по ул. Ленина со стороны ул. Толмачева по направлению ул. Плеханова двигался легковой автомобиль «Фольсваген Поло» под управлением 37-летнего мужчины.

«В районе дома №96 на ул. Ленина водитель автомобиля допустил наезд на 32-летнего мужчину, передвигавшегося на самокате малой мощности. В результате аварии мужчина погиб», - дал комментарий начальник отдела ГИБДД по городу Перми Алексей Трясцын.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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