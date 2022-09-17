Фото: sudrf.ru

В Кунгуре 41-летнему жителю города в этой жизни явно не хватало романтики и денег для подарков. По-другому и не объяснить его приключения в местных торговых точек. Вот, для чего 41-летнему мужику в апреле этого года было красть в магазине «Красное и Белое» бутылку ликера и плитку шоколада? Уж точно не для себя. Можно предположить, что это делалось для презента даме сердца.

Вообще, кунгуряк оказался падок до продуктовых наборов. Еще ранее, в марте 2022 года, он украл из магазина «Пятерочка» он похитил несколько упаковок сыра.

Что было в дальнейших планах ранее судимого гражданина остается только догадываться. Его преступный промысел был остановлен.

По сообщению Кунгурского городского суда, против него было заведено, а затем и рассмотрено уголовное дело. При назначении наказания, суд учел характеризующие личность подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимого и назначил ему наказание в виде обязательных работ за каждое из совершенных им преступлений.

По совокупности преступлений, окончательно суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.

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