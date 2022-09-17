Фото: МЧС Пермского края.

Утром 16 сентября в дежурную часть МЧС по Пермскому краю поступило тревожное сообщение о крупном пожаре в нежилом доме на ул. Леонова в Перми. На его ликвидацию выехали 17 человек пожарно-спасательных подразделений.

По прибытие на место происшествия было установлено, что пожар охватил 40 кв. метров нежилого дома барачного типа. Со времени тревожного вызова до времени локализации очага загорания прошло 25 минут.

«Пожарно-спасательные подразделениям локализовали пожар в 09:43, еще через три минуты он был потушен. Жертв и пострадавших на пожаре нет», - сообшили в пресс-службе краевого МЧС.

За прошедшие сутки 16 сентября в число территорий, произошли пожары, вошли: 3 пожара – Перми; 2 пожара - в Березниковском округе; по 1 пожару - в Лысьвенском, Осинском, Краснокамском, Кудымкарском, Куединском и Большесосновском округах.

Очагами 11 загораний стали: баня - в Мотовилихинском районе Перми; жилые дома - в Дзержинском районе Перми, Юсьвинского, Куединского, Березниковского и Осинского округов; автомобили - в Свердловском районе Перми; производственное здание - в Кировском районе Перми; неэксплуатируемое строение - в Индустриальном районе Перми; надворные постройки - в Лысьвенском округе.

За прошедшие сутки 16 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 15 сентября 2022 года на территории региона 144 профилактическими группами в составе 313 человек осуществлено 1159 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1867 человек, распространено 1346 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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