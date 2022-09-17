У турецкой команды что-то пошло не так. Фото: anadoluefessk.org

Совсем не многим командам удается на себе проверить силу действующего чемпиона баскетбольной Евролиги. Такую возможность на предсезонных сборах в Турции сумела воплотить в жизнь пермская «Парма».

Контрольный матч предсезонного тренировочного сбора с турецким «Эфесом» пермяки провели сегодня, 17 сентября. Маститый соперник «Пармы» явно не ожидал от нее такой прыти на первых минутах встречи: туркам пришлось защищаться, а по итогам первой четверти вносить существенные корректировки в действия команды.

В первой четверти «Парма» сумела перебросать соперника и повела – 18:15. Во второй четверти хозяева площадки сумели переломить ход поединка и к большому перерыву уже вели с минимальной разницей в счете 39:38. В последние две четверти «Эфес» нарастил свое преимущество и заслуженно победил – 87:78.

Лучшими в составе «Пармы» стали: Тайлор Онгвае - 20 очков, Кирилл Попов (15), Александр Платунов (11) и Малик Диме (10 очков).

На сборах в Турции матч с «Эфесом» для «Пармы» стал уже третьим. Ранее пермяки победили московскую «Руну» - 78:56, а затем уступили турецкому «Бахчешехиру» - 71:72.

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