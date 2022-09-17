Фото: Пермский театр оперы и балета

Как пояснили в Пермском театре оперы и балета, он пошел навстречу многочисленным поклонника театра, не имеющим возможность посетить его по тем или иным причинам.

Формат концертного исполнения позволит сконцентрировать все внимание на музыке Джузеппе Верди, услышать партитуру «крупным планом».

Сегодня, 17 сентября, под управлением Миграна Агаджаняна в «Травиате» выступят: Надежда Павлова (Виолетта), Дарья Терещенко (Флора), Дарья Пичугина (Аннина), Карлен Манукян (Альфред), Василий Ладюк (Жермон), Владимир Тайсаев (Доктор), Анатолий Шлиман (Гастон), Тимофей Павленко (Барон), Алексей Герасимов (Маркиз), Сергей Костарев (Джузеппе), Александр Можаев (Слуга Флоры), Арсений Атлантов (Комиссионер).

Смотрите онлайн-трансляцию в 19:00 по пермскому времени можно будет на платформах театра (6+):

- официальная странице театра во «ВКонтакте»

- сайт театра permopera.ru

- YouTube-канал театра

Запись будет доступна до 00:00 по пермскому времени (22:00 по Москве).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru