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Звезды17 сентября 2022 12:01

Пермская опера сегодня проведет прямую трансляцию концертного исполнения «Травиаты»

Посмотреть онлайн-трансляцию концерта можно будет сразу на трех платформах
Павел Шатров
Фото: Пермский театр оперы и балета

Фото: Пермский театр оперы и балета

Как пояснили в Пермском театре оперы и балета, он пошел навстречу многочисленным поклонника театра, не имеющим возможность посетить его по тем или иным причинам.

Формат концертного исполнения позволит сконцентрировать все внимание на музыке Джузеппе Верди, услышать партитуру «крупным планом».

Сегодня, 17 сентября, под управлением Миграна Агаджаняна в «Травиате» выступят: Надежда Павлова (Виолетта), Дарья Терещенко (Флора), Дарья Пичугина (Аннина), Карлен Манукян (Альфред), Василий Ладюк (Жермон), Владимир Тайсаев (Доктор), Анатолий Шлиман (Гастон), Тимофей Павленко (Барон), Алексей Герасимов (Маркиз), Сергей Костарев (Джузеппе), Александр Можаев (Слуга Флоры), Арсений Атлантов (Комиссионер).

Смотрите онлайн-трансляцию в 19:00 по пермскому времени можно будет на платформах театра (6+):

- официальная странице театра во «ВКонтакте»

- сайт театра permopera.ru

- YouTube-канал театра

Запись будет доступна до 00:00 по пермскому времени (22:00 по Москве).

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