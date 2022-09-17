Фото: Минспорта Пермского края.

Интересный факт, в наше непростое время спортсмены из России с успехом продолжают выступать на спортивных аренах мира.

В Сербии завершилось первенство Европы по борьбе самбо среди юношей и девушек. В Нови Саде отменного результата добилась воспитанница пермской СШОР «Витязь» Диана Гамидова, которая оказалась сильнейшей в весовой категории до 72 кг.

В финальной схватке пермячка со счетом 8:0 она одолела соперницу из Израиля.

Диану Гамидову к победе привели ее тренеры – Венера Низамова, Александр Грачев и Рафис Закиров. Диана учится на втором курсе Колледжа олимпийского резерва Пермского края.

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