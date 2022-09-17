Курорт «Ключи». Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

В Суксунском городском округе на территории курорта «Ключи» ведется строительство «Велнес-центра» на 250 мест. В будущем отдыхающие смогут воспользоваться услугами комплекса для СПА-процедур.

Многофункциональный комплекс будет включать в себя ингаляторий, спелео- и галокамеру, зону ароматерапии и прочее. Кроме того, в нем разместятся несколько бассейнов, один из которых будет уличным с подогревом воды.

В Велнес-центр также можно будет заниматься силовыми нагрузками в тренажерных залах, для детских занятий предусмотрена специальная зона. Не останется пустой и крыша здания, на ней появятся зоны отдыха и кафе.

Во время недавней рабочей поездки в Суксунский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил курорт «Ключи», осмотрел корпуса «Алмаз» и «Аметист», водолечебницу, а также оценил ход строительства Велнес-центра.

Водолечебницу на территории курорта окрыли в 2022 году, как и горный эко-кластер «Городище». Строительство «Велнес-центр» стартовала в июне этого года.

Как отметил глава региона, курорт «Ключи» является одной из самых известных здравниц Прикамья, здесь отдыхают гости из разных уголков страны. Строительство «Велнес-центра» сделает ее еще более привлекательной – это будет новый уровень сервиса и комфорта.

Завершить строительство «Велнес-центра» в Ключах планируется в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru