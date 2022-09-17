Фото: Минспорта Пермского края.

Сегодня, 17 сентября, в Пермском крае состоялось одно из самых массовых спортивных мероприятий 2022 года – Всероссийский день бега «Кросс наций».

В Перми любители бега и активного образа жизни встретились на лыжной базе «Динамо». На старт вышли около 5 тысяч участников. Они соревновались на четырех дистанциях: 1 км, 2 км, 4 км и 6 км. При его проведении было организовано одностороннее движение по автомобильной дороге на ул. Самаркандской от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина.

Всего «Кросс наций» в Пермском крае собрал почти 13 тысяч участников в муниципальных образованиях региона.

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