ДТП в Соликамске. Фото: архив "КП"

В центре Соликамска утром 17 августа произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль ВАЗ-2115 и автобус «Сетра». Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением мужчины двигался по ул. Привокзальной. По предварительной информации, в 10:15 возле дома № 16а при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автобусу «Сетра», двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил травму ног. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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