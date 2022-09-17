Фото: МЧС Пермского края.

Минувшая пятница, 16 сентября, в Перми завершилась трагедией в огне пожара погиб человек. По сообщению краевого МЧС, в 23:29 поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме на ул. Леонова.

Открытый очаг горения оказался в квартире на шестом этаже девятиэтажки. К его тушению приступили 27 человек пожарно-спасательного отряда.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек. Из горящей квартиры по лестничным маршам при помощи спасательных устройств были спасены мужчина и женщина. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

«К сожалению, в результате пожара есть погибший, травмированных нет. Локализовать пожар удалось в 23:48, а полностью ликвидировать горение – в 23:50», - рассказали в МЧС Пермского края.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины пожара.

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