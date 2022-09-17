Фото: ХК "ХИМИК" Воскресенск / ВКонтакте

Игра в Воскресенске между местным «Химиком» и пермским «Молотом» завершилась поздним вечером 16 сентября. Болельщикам пермяков удалось окончательно поверить в победу своей команды лишь под занавес матча.

«Молот» очень уверенно начал матч на чужом льду: на 37-й секунде ворота хозяев поразил Денис Цыганов. В середине первого периода после точного броска Александра Шевченко пермяки увеличили счет до 2:0.

Во втором отрезке матча была заброшена всего одна шайба, и вновь отличились хоккеисты «Молота» усилиями Дмитрия Белохонова – 3:0!

К середине третьего периода гости уже вели со счетом 4:0 - Александр Шевченко оформил дубль. После этого хоккеисты «Химика» «проснулись». При игре в численном большинстве они забросили оду за одной две шайбы, и довели счет до 2:4 (Заседа и Шипов). Поверить в чудо местную торсиду заставил Дмитрий Сидляров, который за 44 секунды до финальной сирены свел разницу в счете до минимума – 3:4.

«Химик» пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Этим умело воспользовался «Молот» - пустые ворота поразил Денис Цыганов, и установил окончательный счет в матче 5:3.

После победного матча главный тренер «Молота» Альберт Логинов отметил, Альберт Логинов, главный тренер «Молота», что его команда сегодня играла больше не от «ножа», а от «печки», потому что предыдущие результаты были не очень положительными.

«Мы больше сконцентрировались на обороне и на простоте в игре в атаке, через броски, через добивания, через укрывания вратаря. Это и дало результат. План, который был на игру, ребята выполнили. В концовке, понятно, потеря концентрации, особенно после того, как повели - 4:0», - рассказал Альберт Логинов.

«Химик» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

Следующий матч 18 сентября «Молото» вновь проведет на чужом льду против ХК «Рязань-ВДВ». (0+)

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