В Перми с 1 октября запустят автобус №17 в микрорайоне Висим

Пока автобусы на 17-м маршруте будут поскромнее, чем эти.

Наконец-то появилась возможность пустить рейсовые автобусы по маршруту «микрорайон Висим-2 – улица 1905 года – площадь Дружбы».

- Ранее маршрут №17 был изолирован от остальной транспортной системы и курсировал от микрорайона Висим-2 до остановки «улица Зенкова», - объяснили в департаменте транспорта администрации Перми. – Теперь, в отличие от заказных автобусов, которые здесь раньше работали, будет фиксированное расписание, также можно будет оплатить проезд обычными и льготными проездными. Маршрут будут обслуживать 8 автобусов малого класса. Перевозчик выбран по конкурсу: ИП Изгагин С.В. начнет обслуживать это направление с 1 октября

В транспортном департаменте отметили, что расписание движения с начала следующего месяца уже доступно. Ознакомиться с ним можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, выбрав соответствующую дату. Информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.