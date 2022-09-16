Переезд животных в новый пермский зоопарк пройдет по графику

В прямом эфире Радио "КП", отвечая на вопросы пермяков, глава города Алексей Дёмкин отметил, что после того, как строительство нового зоопарка активизировалось после того, как его под личный контроль губернатор Пермского края. Многие объекты зоопарка находятся в высокой степени готовности, но вот переезд в него животных, скорее всего, придется перенести на будущий год, считает мэр Перми.

- Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время, - объяснил глава города.

Высказывание главы Перми прокомментировал наш источник в краевых властях:

- Строительство зоопарка ведется в рамках утвержденного графика, при котором перевоз

животных запланирован в октябре. К этому времени необходимые здания для них будут подготовлены. Кроме того, на следующей неделе будет проведено совещание с участием, в том числе, и руководителей городской администрации, где еще раз будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер для того, чтобы начать переезд зоопарка на новое место до конца 2022 года.

Также не исключено, что после переезда зоопарк может быть передан из муниципальной собственности в краевую.

Напомним, сейчас ведется строительство первой очереди зоопарка - работы идут внутри зданий, монтируются системы электроснабжения, отопления, вентиляции.